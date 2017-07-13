باالصور.. R8 و TT RS يحلقان إلى آفاق جديدة مع أجزاء Audi Performance - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

حققت أودي طلبات عشاقها الذين يطلبون المزيد من الخيارات الشخصية للموديلات R8 و TT RS من خلال تقديم مجموعة مختارة من الأجزاء الجديدة والجريئة للنموذجين. وهذه الأجزاء متاحة بشكل فردي وستتوفر في ألمانيا من أواخر صيف عام 2017، وسيكون لها تأثير كبير على الجزء الخارجي لكلا النموذجين، بإضافة قدر كبير من الشراسة على كلاهما بجانب تحسين أداء النموذجين.

وبدءا من R8، فالأجزاء المرئية الجديدة جعلتها تبدو أكثر مثل سيارات السباقات عن كونها سيارة طرق عادية والبدء في الواجهة الأمامية مع المشتت الجديد والاضافات علي جانبي الصادم مما يزيد من شراسة المقدمة كما توجد عجلات سوداء 20 بوصة وخطوط بارزة جانبية جديدة وفي الخلف هناك جناح ضخم من ألياف الكربون مع مشتت فائق العدوانية وزعانف الكربون الجديدة على جانبي الصادم.

أما بالنسبة ل TT RS فتتوفر له قطع أيروديناميكية تشبه ما قدم في الموديل السابق ولكن بمزيد من القوة والسعر الاغلي وعلى هذا النحو يتميز الجزء الأمامي بالمشتت الجديد ومداخل هواء خاصة وغطاء محرك جديد بجانب عجلات مطابقة للعجلات في الموديل السابق وخطوط بارزة جانبية ومخارج عادم ذهبية جديدة وجناح خلفي ضخم من الكربون ومشتت جديد. وسيحصل العملاء في كلا الموديلين على خيار أنظمة التعليق القابلة للتعديل في اتجاهين أو 3 اتجاهات وخطوط مكابح جديدة.