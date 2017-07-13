الجيش اللبناني يجرى تحقيقًا للكشف عن ملابسات وفاة بعض المقبوض عليهم - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

جدد مجلس الوزراء اللبناني برئاسة سعد الحريرى دعمه الكامل للجيش فى المهمات التي يقوم بها في محاربة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المواطنين.

وأكد سعد الحريري خلال اجتماع مجلس الوزراء اللبناني أن هناك تحقيقا شفافا يجريه الجيش للكشف عن ملابسات وفاة بعض المقبوض عليهم لديه.

ووجه ” الحريري ” بالتنسيق بين الوزارات والتركيز على إنجاز الأعمال وتسريع معاملات المواطنين، مشددًا على أن تحقيق أى إنجاز فى أى وزارة هو إنجاز للحكومة مجتمعة.