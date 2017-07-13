التحالف الدولي: القوات الأمريكية تقدم المشورة فقط لمقاتلي قوات سوريا بالرقة - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولي رايان ديلون، أن القوات الأمريكية في مدينة الرقة تقدم المشورة فقط لمقاتلي قوات سورية الديموقراطية الذين يتصدون لتنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وقال المتحدث باسم التحالف: إن هؤلاء الجنود لا يقاتلون بشكل مباشر بل ينسقون خصوصا الضربات الجوية، لكنهم أقرب من مناطق القتال مما كانت عليه القوات الأمريكية التي دعمت العملية العسكرية العراقية فى الموصل.

وأشار إلى أن عدد الجنود الأمريكيين فى الرقة ليس بالمئات، موضحا أن قوات التحالف لاحظت أن عناصر تنظيم ” داعش ” باتوا يستخدمون الطائرات من دون طيار المفخخة بشكل أكبر، وقد اعتمدوا الأسلوب نفسه فى الموصل.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن جنودها في سوريا ينفذون عمليات داخل مدينة الرقة.