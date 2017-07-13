وصول هيفاء وهبي إلى مصر بعد انسحابها من " ثانية واحدة " - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وصلت إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قادمة من بيروت فى زيارة لمصر تستغرق يومين بعد ساعات من إعلان انسحابها من تصوير فيلم ” ثانية واحدة ” من إنتاج شركة السبكي.

أنهت ” هيفاء ” إجراءات وصولها على رحلة طيران الشرق الأوسط رقم 308 والقادمة من بيروت وإنتظرت بصحبة اثنين من المرافقين بصالة الخدمة المميزة ــ كبار الزوار بمقابل رسوم مالية ــ لحين الحصول على حقائبهم من الطائرة وحرص عدد من الركاب والعاملين على مصافحتها وإلتقاط الصور التذكارية معها.

وكانت الفنانة هيفاء وهبي قامت الساعات الماضية بنشر تويته على موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” أعلنت فيها انسحابها من تصوير فيلم ” ثانية واحدة ” من إنتاج شركة السبكى حيث قالت : ” للتوضيح: أتراجع عن استكمال فيلم ” ثانية واحدة ” وذلك بسبب انعدام الأخلاق والرقيّ فى التعامل من الشركة المنتجة وأعتذر لأبطال وطاقم العمل لعدم استكمالى التصوير،