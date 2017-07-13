بالصور.. زاروق SandRacer بقوة 525 حصان في الإمارات بـ 450 ألف دولار - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بدأ إنتاج موديلات زاروق SandRacer 500GT رسميا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد بضع سنوات من تقديمها لأول مرة كموديلات تجريبية. وهذه السيارة تلقت العديد من التحديثات منذ أن ظهرت كسيارة تجريبية حتي وصلت لنسخة الانتاج.

وعندما كانت تجريبية زودت بمحرك V6 وفي نسخة الانتاج تأتي بمحرك 6.2 لتر بقوة 525 حصان و 487 رطل قدم من عزم الدوران. ويبلغ وزن السيارة 1300 كجم، وهي لديها كل المكونات لتكون سريعة بوحشية على الطريق، ولكن كما يوحي تصميمها الخارجي، فهي تستهدف السباقات بصورة أكبر.

وتعتمد السيارة علي تعليق سباقي من Intrax، والذي يسمح برفع السيارة إلى 17.7 بوصة ، مما يتيح للعملاء خيار خفض ارتفاع السيارة للاستخدام في الطرق العادية ورفعه عندما تصبح ظروف الطريق وعرة. وليس هناك كلمة حول ما إذا كانت SandRacer سوف تكون متاحة في الأسواق الأخرى أم لا، ولكن في دولة الإمارات العربية المتحدة سيبلغ سعرها ما يعادل 450.000 دولار.