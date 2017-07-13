بالفيديو.. امرأة تتناول ثعباناً حياً خلال مشاركتها في برنامج - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

شهد برنامج تليفزيوني للمواهب في الصين، موقفا غريبا لإحدى المشاركات وهي تأكل ثعبانا حيا على خشبة المسرح.

أظهر مقطع الفيديو الصادم، الذي التقط في مقاطعة يونيانج في الصين، المشتركة وهي تخرج على المسرح وتمسك ثعبانا كبيرا، وقامت بإزالة رأس الثعبان بأسنانها على أنغام الموسيقى، وبدأت تأكل اللحم وسط صدمة الجميع، ثم شربت كأسا من البيرة.

ووفقا للمغنية فإنها تأكل الحيوانات المختلفة مثل الضفادع الحية والحمام منذ صغرها ولهذا لا تشعر بأي انزعاج.