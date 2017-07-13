يابانية مُسنة تٌلقب بالأرملة السوداء لقتلها زوجها بالسم - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

نقلت وسائل إعلام محلية عن امرأة يابانية عمرها 70 عاماً، تلقبها وسائل الاعلام بـ”الأرملة السوداء”، قولها اليوم الأربعاء إنها لا تستطيع أن تتذكر اعترافها في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها قتلت زوجها بالسم.

حيث قالت شيساكو كاكيهي، التي اتهمت بقتل ثلاثة شركاء والشروع في قتل رابع خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2013، أمام محكمة ” كيوتو الجزئية ” إنها لا تتذكر أنها اعترفت بالقتل يوم الاثنين الماضي.

تضارب بالاعترافات

وكانت كاكيهي قد اعتقلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، للاشتباه في أنها قتلت زوجها إيساو بمادة السيانيد. وعندما سئلت عما إذا كانت قد قتلت زوجها بالسم في ديسمبر (كانون الأول) 2013 قالت أمام هيئة المحكمة إنه لم يكن هناك ” أي خطأ “.

وذكرت كاكيهي أن إيساو لم يكن يعاملها بشكل جيد كما كان بخيلاً معها، حيث كان يواعد امرأة أخرى. ونقلت صحيفة “جابان تايمز” عن المرأة قولها أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي “لم أحصل على أي مال بعد أن تزوجته. ليس لدي نية لإخفاء الذنب، سوف أضحك على هذا الأمر ولن أبالي، إذا حكم علي بالاعدام غداً”.

ولقبت وسائل إعلام يابانية كاكيهي بـ” الأرملة السوداء ” أو ” العنكبوت السام ” ، ويقول ممثلو الادعاء إن كاكيهي تعاني من خرف بسيط، لكن ما زال من الممكن أن تكون مسؤولة قانونياً عن جرائمها المزعومة.