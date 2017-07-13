 بالصور.. صينيان يحتفلان بزواجهما فوق سكة ترامواي الدار البيضاء - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 13

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. صينيان يحتفلان بزواجهما فوق سكة ترامواي الدار البيضاء

بالصور.. صينيان يحتفلان بزواجهما فوق سكة ترامواي الدار البيضاء

بالصور.. صينيان يحتفلان بزواجهما فوق سكة ترامواي الدار البيضاء
مليكة فؤاد(صدى):

تداول عدد من المغاربة مجموعة من صور عروسين صينيين وهما في وضعيات رومانسية وبملابس الزفاف في قلب العاصمة الاقتصادية.

تفاعل سائق ترامواي الدار البيضاء بشكل إيجابي مع عروسين صينيين كانا يحتفلان بزواجهما قرب عمال الدار البيضاء بعدما أوقف حركته للحظات ريتما يلتق الزوجان الجديدان صور تذكارية بالمناسبة على سكته.

هذا وقد أثار الحدث فضول وإعجاب المارة الذين التقطوا صورا لهما بهواتفهم النقالة وصفقوا لهما.


الوسوم:, , , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 8 ساعات

صينيان وصلوا للمغرب من شان يحتفلان بزواجهما . ما شاء الله عليهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *