بالصور.. صينيان يحتفلان بزواجهما فوق سكة ترامواي الدار البيضاء - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. صينيان يحتفلان بزواجهما فوق سكة ترامواي الدار البيضاء
تداول عدد من المغاربة مجموعة من صور عروسين صينيين وهما في وضعيات رومانسية وبملابس الزفاف في قلب العاصمة الاقتصادية.
تفاعل سائق ترامواي الدار البيضاء بشكل إيجابي مع عروسين صينيين كانا يحتفلان بزواجهما قرب عمال الدار البيضاء بعدما أوقف حركته للحظات ريتما يلتق الزوجان الجديدان صور تذكارية بالمناسبة على سكته.
هذا وقد أثار الحدث فضول وإعجاب المارة الذين التقطوا صورا لهما بهواتفهم النقالة وصفقوا لهما.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 8 ساعات
عقباااااالي
أحتفل بس على طريقتي الخاصة
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 8 ساعات
طبعآ انا مجهز مفاجأت
ماتطري لحد على بااااال
إن شاءالله بس يطلع قلبها قووووي
ومايوقف😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 8 ساعات
صينيان وصلوا للمغرب من شان يحتفلان بزواجهما . ما شاء الله عليهم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13366 ] نشر منذ 6 ساعات
في الشارع 😆