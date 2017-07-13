بالصور.. صينيان يحتفلان بزواجهما فوق سكة ترامواي الدار البيضاء - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تداول عدد من المغاربة مجموعة من صور عروسين صينيين وهما في وضعيات رومانسية وبملابس الزفاف في قلب العاصمة الاقتصادية.

تفاعل سائق ترامواي الدار البيضاء بشكل إيجابي مع عروسين صينيين كانا يحتفلان بزواجهما قرب عمال الدار البيضاء بعدما أوقف حركته للحظات ريتما يلتق الزوجان الجديدان صور تذكارية بالمناسبة على سكته.

هذا وقد أثار الحدث فضول وإعجاب المارة الذين التقطوا صورا لهما بهواتفهم النقالة وصفقوا لهما.