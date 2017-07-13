بالصور.. الرئيس التنفيذي لـ " المياه الوطنية " يتفقد الاستعدادات الأولية لخدمة ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

تفقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي المرافق التابعة للشركة في المشاعر المقدسة يرافقه مدير عام منطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي ومدير وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف الدكتور محمد محمود القاضي وعدد من التنفيذيين ومدراء الإدارات والأقسام الفنية، وذلك للتأكد من جاهزيتها لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في إطار الاستعدادات المبكرة ووضع الخطط اللازمة لاستقبال موسم الحج لهذا العام 1438هـ، والتي تحظى بمتابعة مستمرة من قبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي .

وتأتي هذه المتابعة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة الحريصة على تسخير كافة الامكانات والموارد لخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وفي هذا الصدد اوضح مدير عام منطقة مكة المكرمة بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، إن الجولة أتت للوقوف عن كثب على جميع المرافق العامة والخزانات التشغيلية وخزان المليون ومحطات المعالجة البيئية وغرف التحكم الإلكترونية ( سكادا ) التي تتبع لشركة المياه الوطنية في العاصمة المقدسة، إضافة لعقد عدة اجتماعات وورش عمل لمتابعة استعدادات وخطط حج هذا العام 1438هـ، بهدف تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في تقديم كافة الخدمات للحجاج منذ قدومهم إلى أرض الوطن حتى مغادرتهم الأراضي المقدسة بعد تأدية مناسكهم في يسر وسهولة.

