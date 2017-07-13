النصر يفشل في التعاقد مع معلول ويقترب من ضم بديل أردني - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

فشلت إدارة نادي النصر في التعاقد مع الدولي التونسي علي معلول، محترف النادي الاهلي المصري، لرغبة مدرب القلعة البيضاء حسام البدري في بقاء عناصر الفريق لمواصلة المنافسة على البطولات والاستحقاقات التي يشارك فيها النادي المصري.

وتكثف إدارة النادي بحثها عن محترف أجنبي لشغل خانة الظهير الأيسر، وذكر موقع جيت سبورت الأردني، عن اقتراب النصر السعودي من ضم الظهير الأيسر لنادي الفيصلي الأردني ” إبراهيم دلدوم ” ، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مؤكدة ان المفاوضات سالكه طريق ايجابي، بعد تعثر المفاوضات مع الأخر سعد لكرو لاعب الدفاع الحسيني الجديدي المغربي.

الجدير بالذكر أن إدارة الدفاع الحسيني المغربي تطلب مبلغ 900 ألف دولار مقابل إعارة لكرو إلى العالمي ، وترى إدارة نادي النصر أن مبلغ المطلوب كبير للغاية، حيث تم رصد مبلغ 500 ألف دولار فقط من أجل التعاقد مع اللاعب، إلا أن النادي المغرب رفض الفكرة.