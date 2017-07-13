محكمة أردنية تبدأ محاكمة خلية أمير التسليح لداعش - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، تهم ” الإرهاب، وحيازة أسلحة ” بحق خلية إرهابية مكونة من ” أمير التسليح ” لتنظيم داعش الإرهابي بالرقة، و7 آخرين.

ويحمل المتهمون الجنسيتين السورية والأردنية، كما أن من بين عناصر الخلية (بحسب سكاي نيوز) ثلاثة فارين ممن وجه العدالة خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية بالأردن.

وقالت المحكمة إن المتهمين استخدام أسلحة وقنابل، وتآمروا بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة لاستعمالها في أعمال عدائية وإرهابية.

وأفادت لائحة الاتهام أن خمسة من المتهين تربطهم صلة قرابة، بينما يعمل الاثنان الآخران في تجارة الأسلحة، كما أن أحدهم يتولّى منصب ” أمير التسليح ” في تنظيم داعش الإرهابي.

وأحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية في فبراير 2016 مخطط الخلية الإرهابية، خلال محاولة المتهمين تسليم الأسلحة في محافظة المفرق.