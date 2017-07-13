 ⁠⁠⁠⁠⁠قاعدة إنجيرليك التركية تكرم كلبا تقاعد عن العمل - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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⁠⁠⁠⁠⁠قاعدة إنجيرليك التركية تكرم كلبا تقاعد عن العمل

⁠⁠⁠⁠⁠قاعدة إنجيرليك التركية تكرم كلبا تقاعد عن العمل
أنقرة(صدى):

شهدت قاعدة إنجيرليك جنوبي تركيا، تنظيم حفل بمناسبة تقاعد الكلب ” جيري ” المتخصص بالعثور على المتفجرات والقيام بدوريات لحماية المعدات في القاعدة.
وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للقاعدة التركية الواقعة بولاية أضنة، إن ” جيري ” أنهى بنجاح فترة خدمته والتي استمرت 7 سنوات.

وأشار البيان إلى أن الكلب ” جيري ” أمضى سنواته السبع الماضية في خدمة قيادة الجناح الجوي الـ39 في القوات الأمريكية المتمركزة بقاعدة إنجيرليك.

وخلال الحفل الذي جرى تنظيمه بمناسبة تقاعد ” جيري ” ، قال مدربه الرقيب آنخيل سانتياجو، إن ” جيري ” قدّم خدمات جليلة للجيش الأمريكي منذ العام 2010، من خلال قيامه بمهامّ كبيرة في سبيل حماية المعدات العسكرية الموجودة في إنجيرليك، والتي تقدّر قيمتها بنحو 18 مليار دولار.

 


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