محافظ صبيا يستقبل مدير فرع الأحوال المدنية - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

استقبل محافظ صبيا علي بن موسي زعلة في مكتبه بالمحافظة، اليوم الأربعاء، مدير فرع الأحوال المدنية بالمحافظة محمد بن يحي الصانع وذلك بعد تكليفه مديراً للفرع .

ورحّب محافظ صبيا في بداية اللقاء بالصانع، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، مؤكدًا ضرورة تفعيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات والاهتمام بإنجاز وتسهيل الإجراءات والتوسع في استثمار التقنيات ألحديثه بما يوفر الوقت ويخفف من معاناة المراجعين.

من جانبه أعرب مدير فرع الأحوال المدنية بصبيا عن شكره وتقديره لمحافظ صبيا، على حسن الاستقبال وحرصه الدائم على متابعة أداء الجهات الحكومية.