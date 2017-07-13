أبو تريكة يطعن على إدراجه بقوائم الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تقدم الدولي المصري المعتزل محمد أبو تريكة، نجم مصر والنادي الأهلي السابق، بطعن أمام محكمة النقض على حكم محكمة جنايات القاهرة بإدراج اسمه على قوائم الإرهاب.

وقالت مصادر مطلعة أن محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، ومحامي أبو تريكة، قد قام بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب، وأودع مذكرة بأسباب الطعن في ٢١ يونيو الماضي .

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما بإدراج أبو تريكة ومئات من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بقوائم الإرهاب.