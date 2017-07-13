الجيش اللبناني: 4 طائرات حربية إسرائيلية اخترقت أجواء البلاد - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أعلن الجيش اللبناني في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن طائرتين حربيتين تابعتين لإسرائيل اخترقتا اليوم عند الساعة 10,30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذتا طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانبة ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11,30 من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة.

واوضح البيان انه عند الساعة 10,35 اخترقت طائرتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذتا طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 12,00 من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة.