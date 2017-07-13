بالفيديو.. الإسكان: نستعد للإعلان عن الدفعة السادسة ضمن برنامج سكني - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة الإسكان عن بعض الخطط المستقبلية التي تسعى لتنفيذها، وذلك عقب ترسيتها مؤخراً حوالي 20 مشروعاً على 16 مطورا عقاريا لإنتاج 33 ألف وحدة سكنية.

وقال رئيس برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، أحمد مندورة، إن الوزارة تسعى لتنفيذ الخطة الكاملة بهدف إنجاز 60% على الأقل من إجمالي مليون و600 ألف وحدة سكنية على قائمة الانتظار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف مندورة أن ” الإسكان ” تستعد للإعلان عن الدفعة السادسة من المنتجات السكنية والتمويلية، ضمن برنامج ” سكني ” الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة وتيرة تسليم المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج ” سكني ” ، وهي تشمل الأراضي والقروض العقارية المدعومة والمنتجات السكنية الجاهزة وعلى الخارطة.