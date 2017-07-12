كاتب إيطالي يدعو بوتين لاحتلال روما - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

وجّه الكاتب المسرحي والسينمائي الإيطالي نينو سبيرلي رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يناشده فيها إرسال جيشه إلى إيطاليا ليخلّصها مما حلّ بها.

وقال الكاتب: أتوجه إليك بهذا الطلب يا سيادة الرئيس، وأرجو منك إرسال عشرين ألفًا من محاربيكم الأشداء إلى بلادنا ونعلن لكم ولاءنا ” . بحسب ما ذكرت قناة ” آر تي إل ” الروسية نقلًا عن صحيفة ” Il Giornale ” الإيطالية.

وأضاف: “لا أمل لنا إلا فيك، لأنك الشخصية المتنفذة الوحيدة التي تستحق الثقة، والمخلّص الوحيد لنا في مواجهتنا مع أوروبا المقززة المعادية لإيطاليا، ولأنك الوحيد القادر على تخليصنا من الحكام الخرق”.

ودعا سبيرلي بوتين إلى إصدار أوامره بإرسال أسطول من الغواصات، أو سرب من القاذفات، أو قافلة من العربات العسكرية إلى روما، بعد أن بدأت ريح التغيير تهبّ على بلادنا، والشعب الإيطالي بدأ يستفيق من غفوته.