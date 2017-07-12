حرائق الغابات بـ " صقلية " تتسبب في فرار مئات السائحين - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، إن نحو 700 سائح فروا في قوارب من حرائق الغابات التي تستعر في صقلية مع قلة الأمطار بالمناطق الجنوبية على مدى شهور.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في حريق بمنتجع كالامبيسو غربي باليرمو عاصمة الجزيرة، لكن رئيس بلدية بلدة مجاورة طلب المساعدة في أعمال الإنقاذ.

وكتب رئيس بلدية سان فيتو لو كابو، ماتيو ريزو، عبر حسابه على ” فيسبوك ” : ” نحتاج إلى حافلات صغيرة وسيارات لنقل الناس إلى أبنية مدرسية ” .

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء، باولو جنتيلوني، إن “ الحرارة تخطت حاجز الأربعين درجة مئوية ” ، موضحًا أن ” 23 حريقاً تستعر في مناطق بالجنوب اليوم الأربعاء ” .