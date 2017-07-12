خلفان يكشف عن تجنيس قطر لمشايخ في الجوف و صعدة - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

كشف الفريق السابق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي أن مشايخ اليمن في الجوف وصعده لديهم جوازات قطريه منذ اكثر من 25عام وهم في اليمن .

وأكد خلفان في تغريدات، على أن الوضع المعيشي للأجانب في قطر صعب، مشيرًا إلى أنهم سيطالبون بزيادة رواتبهم إذا طالت الأزمة أكثر من ذلك.

وتشهد قطر حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، بعد قرار المقاطعة بسبب دعمها للإرهاب.