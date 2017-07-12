خلفان يكشف عن تجنيس قطر لمشايخ في الجوف و صعدة - صحيفة صدى الالكترونية

خلفان يكشف عن تجنيس قطر لمشايخ في الجوف و صعدة
كشف الفريق السابق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي أن مشايخ اليمن في الجوف وصعده لديهم جوازات قطريه منذ اكثر من 25عام وهم في اليمن .
وأكد خلفان في تغريدات، على أن الوضع المعيشي للأجانب في قطر صعب، مشيرًا إلى أنهم سيطالبون بزيادة رواتبهم إذا طالت الأزمة أكثر من ذلك.
وتشهد قطر حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، بعد قرار المقاطعة بسبب دعمها للإرهاب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب ياخليفان طيب ,,
,, ماهم جنسوا الأفارقه ، ويش معنى ابو يمن ،، حرام عليه وحلال للأفارقه وغيرهم ؟؟
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 4 ساعات
ماشاء اللهـ علاك ي خلفات «موسوعة» دائمًا تتحفنا بالجديد🤗 , واصل گكلي صاغية😍
مريم[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 2 ساعتين
جنسوهم لأنهم يعرفون تأثيرهم على الي وراهم ، اليمن باقي متمسك بالقبليه والاغلبية يتبعون شيخهم
مريم[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 1 ساعة
من كلام سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي قاموا بتجنيس ٣٠ مهرب سعودي بين السعوديه واليمن ، احتمال بان هولاء المهربين يهربون سلاح وغيره والا لماذا اختارهم وجنسوهم