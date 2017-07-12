الكرملين: لن نستطيع الصبر دون رد على تجاوزات واشنطن بحق الدبلوماسيين - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن صبر موسكو على الاستيلاء على ممتلكات الدبلوماسيين الروس في أمريكا أوشك على النفاد.

وأكد «بيسكوف» أن روسيا لن تستطيع الصبر على هذه الحالة طويلًا، دون القيام برد فعل، مشيرًا إلى أن هذه الحالة لم يسبق لها مثيل، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو فيما يتعلق بالقانون الدولي.

ورفض «بيسكوف»، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، الأربعاء، التعليق على إذا ما كان قد تناول اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في ألمانيا الأسبوع الماضي، قضية استحواذ الولايات المتحدة على ممتلكات دبلوماسيين روس في أمريكا.