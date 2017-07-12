نيو لوك الفنانه شمس.. - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 13
يوليو
الله يهديها.
سمكه🐟
😍😍😍
الفساتين هذي شفتها في العليا مول بالرياض
فيه كل موديلات المشاهير (إيلي صعب و جسميكو )
بس غالي القطعه ب ٣٠٠٠ ريال
بس حلوه لزواج الاخ او العروس تجهز لنفسها منهن
تعطي شياااااكه 😍
بس دخيل الله باللبس
كانك لابسه طن حديد 😥😥
ثقيييييييل ومايريح
يادوب هالكم ساعه بالحفله
وبعدها ماتفكر تلبسه مره ثانيه
ؤيعع .. كانها عاريةة الله يعريها 😆😆
عادي جداً 😆
😂استغفر الله يا اسومه❤قولي الله يهديها ويسترناوبنات المسلمين😊
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اماني صالح الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يهديها.
ابو تركي[ عدد التعليقات: 590 ] نشر منذ 4 ساعات
سمكه🐟
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9270 ] نشر منذ 4 ساعات
😍😍😍
الفساتين هذي شفتها في العليا مول بالرياض
فيه كل موديلات المشاهير (إيلي صعب و جسميكو )
بس غالي القطعه ب ٣٠٠٠ ريال
بس حلوه لزواج الاخ او العروس تجهز لنفسها منهن
تعطي شياااااكه 😍
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9270 ] نشر منذ 3 ساعات
بس دخيل الله باللبس
كانك لابسه طن حديد 😥😥
ثقيييييييل ومايريح
يادوب هالكم ساعه بالحفله
وبعدها ماتفكر تلبسه مره ثانيه
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8324 ] نشر منذ 2 ساعتين
ؤيعع .. كانها عاريةة الله يعريها 😆😆
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13358 ] نشر منذ 47 دقيقة
عادي جداً 😆
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2864 ] نشر منذ 35 دقيقة
😂استغفر الله يا اسومه❤قولي الله يهديها ويسترناوبنات المسلمين😊