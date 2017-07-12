ضبط مواطنان ومقيم متهمين بسرقة السيارات فى جدة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٧ ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحد (٩١١) عن قيام أشخاص بتكسير زجاج العربات المتوقفه لغرض السرقه وبفضل من الله وتوفيقه تمكنت الدوريات السريه بدوريات الامن بمحافظة جدة من ضبط مواطنان وآخر من جنسيه عربية وبسماع اقوالهم افادوا بقيامهم بذلك ، جرى استكمال إجراءات الاستدلال الاوليه تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.