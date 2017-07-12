 سعودي يشرح لمذيع جاهل يفهم" الارهاب " بشكل سطحي ! - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 13

    يوليو

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  3. سعودي يشرح لمذيع جاهل يفهم” الارهاب ” بشكل سطحي !

سعودي يشرح لمذيع جاهل يفهم” الارهاب ” بشكل سطحي !




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