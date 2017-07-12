⁠⁠⁠⁠⁠شكوى ضد تركيا أمام المحكمة الجنائية بسبب بناء السدود - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

قال المدير العامّ في مكتب المشاركات العامة بمنظمة حماية البيئة الإيرانية، محمد درويش أن رسالة بتوقيع مائة ألف إيراني قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تتضمن شكوى ضد تركيا بسبب بناء السدود على منابع نهر دجلة والفرات.

وأضاف درويش إن تركيا تشكل بالفعل معيارًا صارخًا لنقض حقوق الإنسان والاستهزاء بقوانين المسطحات المائية،وفق وكالة ” مهر للأنباء ” .

واستنكر درويش ما وصفه بالإجراءات التركية التي تستغل الفوضى في المنطقة وضعف الحكومتين العراقية والسورية لبناء سدود.