⁠⁠⁠⁠⁠المعارضة: النظام السوري يرفض المشاركة في مفاوضات سياسية - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

قال رئيس وفد المعارضة السورية، نصر الحريري في محادثات السلام السورية المنعقدة في جنيف، اليوم الأربعاء، إن وفده تقدم بمقترحات للانتقال السياسي في سوريا ويحقق تقدما بشأن القضايا المطروحة مع فرق الأمم المتحدة خلال الاجتماعات الفنية لكن النظام السوري يرفض الدخول في المفاوضات بشكل جدي.

وأضاف الحريري: ” حتى هذه اللحظة نرى رفضا مستمرا من جانب النظام السوري للمشاركة في أي تفاوض سياسي. لذا لا يزال على موقفه القديم رافضا الاعتراف بأي قرار لمجلس الأمن ولن يشارك في أي مناقشات سياسية أو مفاوضات حتى اللحظة الراهنة ” .

وأردف أن على الأمم المتحدة أن تضغط على وفد النظام السوري ليشارك بجدية في العملية التفاوضية وأن تُحمله مسؤولية رفض ذلك.

وأشار الحريري أيضا إلى تحقيق تقدم بشأن توحيد المعارضة السورية وأن حوارا فُتح بين الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموسكو.