مليارات تنفقها قطر لتجميل وجهها امام العالم - صحيفة صدى الالكترونية

مليارات تنفقها قطر لتجميل وجهها امام العالم
كشف الإعلامي المصري أحمد موسى أن قطر تنفق مليارات الدولارات لتجميل وجه تميم أمام العالم بعد فضح علاقته بتمويل الإرهاب.
وقال في برنامج ” على مسؤوليتي ” المذاع على فضائية صدى البلد إن أمير قطر تميم بن حمد ينفق مليارات الدولارات في حملة إعلامية لتجميل وجهه أمام العالم.
واوضح موسى أن إعلانات قطر منتشرة في شوارع بريطانيا لتوصيل رسالة أن الشعب القطري لا يجد طعامه و أنها محاصرة، مشددًا على أن ما تقوم به الدوحة محاولة رخيصة لشراء الذمم.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 4 ساعات
من هالحال وسوا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 4 ساعات
المضغة الفاسده المنتنه لا يمكن اصلاحها ,,
,, مهما دفعوا من مليارات ، المنتن يبقى منتن ، حصيلته منها الخساره فقط ,,
النخيش[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 3 ساعات
للاسف دويله قطر خبيثه وتجيد المكر وفلسفه الدعايه وشراء الذمم ويكفي شراء ذمم الفيفا بتنظيم كاس العالم عام 22 اللتي عجزت دول عظمى الحصول عليه الخبث مدرستهم وتخصصهم والله لهم بالمرصاد
زائر[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 3 ساعات
دخيلكم لا تجيبون سيرة هالاعلامي المصري احمد موسى الخبل ، مضرب المثل في الكذب والتدليس ومثير سخرية مواقع التواصل الاجتماعي ، مجرد ان تذكر ……….. فهو في مصلحة قطر ، ارجو تجنب الحديث عنه ومنه هذا …….
المعروف بكذبه وتلفيقه .