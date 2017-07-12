مليارات تنفقها قطر لتجميل وجهها امام العالم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشف الإعلامي المصري أحمد موسى أن قطر تنفق مليارات الدولارات لتجميل وجه تميم أمام العالم بعد فضح علاقته بتمويل الإرهاب.

وقال في برنامج ” على مسؤوليتي ” المذاع على فضائية صدى البلد إن أمير قطر تميم بن حمد ينفق مليارات الدولارات في حملة إعلامية لتجميل وجهه أمام العالم.

واوضح موسى أن إعلانات قطر منتشرة في شوارع بريطانيا لتوصيل رسالة أن الشعب القطري لا يجد طعامه و أنها محاصرة، مشددًا على أن ما تقوم به الدوحة محاولة رخيصة لشراء الذمم.