إحالة 11 شخص للنيابة العامة على خلفية سرقات في الليث - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوقفت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة مكة المكرمة 11 شخص، على خلفية وقوع عدد من السرقات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في محافظة الليث.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة، العقيد عاطي القرشي، أن شرطة محافظة الليث تلقت بلاغات تتضمن وقوع حالات سرقه من محال تجارية ومنازل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وفي أوقات مختلفة.

وأضاف أن شعبة التحريات والبحث الجنائي ضبطت 11 متهمًا، تتراوح أعمارهم بين 15 و 22 عامًا، وأوقِفوا تمهيدا لاستكمال التحقيقات، ثم إحالتهم للنيابة العامة.