الأهلي يستعد لمبارياته الودية غدا مع ستانتيتش النمساوي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يلتقي الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي، غدا الخميس، نادي ستانتيتش النمساوي، في أولى مبارياته الودية ضمن برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام في النمسا.

يسعى الأوكراني سيرجي ريبروف من خلال هذه المباراة إلى إشراك عدد من لاعبيه والوقوف على المستويات بعد عشرة أيام من تولية مهامه الفنية مدرباً للفريق.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على فترتين صباحية ومسائية وشهدت الفترة الأولى قيام عدد من اللاعبين بإختبارات السرعة في حين نقل المدير الفني التدريبات مساء إلى صالة الحديد بعد أن حالت الأمطار الغزيرة دون مواصلة مران المساء على الملعب المخصص للفريق.