مقتل وإصابة 23 جنديًا بالجيش الليبي جراء الاشتباكات ببنغازي - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

لقي تسعة جنود بالجيش الليبي مصرعهم وأصيب 14 آخرون، جراء المواجهات المسلحة مع ” التنظيمات الإرهابية ” في سوق الجريد وسيدي أخريبيش بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وأكدت مصادر عسكرية وطبية ليبية اليوم الأربعاء، أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبل تسعة قتلى و14جريحًا من قوات الجيش خلال اليومين الماضيين جراء المواجهات المسلحة مع ” التنظيمات الإرهابية ” في سوق الجريد وسيدي أخريبيش بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت المصادر لـ ” بوابة الوسط ” ، إن المستشفى تسلم يوم الاثنين جثامين خمسة جنود من الجيش الليبي قضوا جراء المواجهات المسلحة مع ” التنظيمات الإرهابية ” ، وستة جرحى إصاباتهم بين ” البسيطة ” و ” المتوسطة ” و ” الحرجة ” ، بينما تسلم أمس الثلاثاء جثامين أربعة جنود وثمانية جرحى تراوحت إصاباتهم بين ” البسيطة ” و ” المتوسطة ” و ” الحرجة ” .

وأوضحت المصادر، أن الجثامين جرى نقلها إلى مركز بنغازي الطبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وبين الجرحى مَن تلقى الإسعافات الأولية وغادر المستشفى على الفور، وبينهم من لا يزال يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.