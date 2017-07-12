ميليشيا الانقلاب تتاجر بصحة اليمنيين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح بشده قيام الميليشيا الانقلابية بالمتاجرة بالأدوية الخاصة بوباء الكوليرا وبيعها في السوق السوداء، في محافظات الحديدة وحجة وإب وذمار، وحرمان عدد من المستحقين للأدوية من الحصول عليها.

ودان فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية بشده استمرار إقدام الميليشيات الانقلابية على تعكير حياة أبناء الشعب اليمني، والمتاجرة بهذه الادوية, مؤكداً أن هذه التصرفات زادت من مضاعفة المعاناة الانسانية لكثير من أبناء تلك المحافظات وينذر بكارثة إنسانية.

ودعا الوزير اليمني منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى إدانة مثل هذه الأعمال والتصرفات وإصدار بيانات توضح فيه حقيقة ما تقوم به الميليشيا من أعمال نهب ومتاجرة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإغاثية والإنسانية كافة، وإيصال ذلك إلى الرأي العام الدولي, مشيرًا إلى أن استمرار صمت المنظمات الأممية إزاء هذه الاعمال يزيد من استمرار المليشيات في الإقدام على هذه التصرفات وتعريض حياة أبناء الشعب اليمني للكوارث.

وأثنى وزير الإدارة المحلية اليمني على ما قدمته المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دعم إنساني عاجل لمكافحة مسببات وباء الكوليرا، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم إلى حد كبير في مواجهة أخطاره.