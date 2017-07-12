 ⁠⁠⁠⁠⁠" التجارة " تدعو للإبلاغ عن المنتجات الحاملة مزاعم علاجية وأسماء دينية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 13

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ⁠⁠⁠⁠⁠” التجارة ” تدعو للإبلاغ عن المنتجات الحاملة مزاعم علاجية وأسماء دينية

⁠⁠⁠⁠⁠” التجارة ” تدعو للإبلاغ عن المنتجات الحاملة مزاعم علاجية وأسماء دينية

⁠⁠⁠⁠⁠” التجارة ” تدعو للإبلاغ عن المنتجات الحاملة مزاعم علاجية وأسماء دينية
طلال الغامدي(صدى):

وجه عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، دعوة إلى للمواطنين من أجل الإبلاغ عن المنتجات التي تحمل مزاعم علاجية وأسماء دينية.

وقال الحسين: ” المنتجات التي تحمل مزاعم علاجية وأسماء دينية هي سلع مخالفة عند مشاهدتها. نأمل إبلاغ وزارة التجارة على هاتف 1900 لضبطها، وإيقاع العقوبات بمن يبيعها ” .


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب تنا قلتها اغلب الصحف وهى منتجات بسم الموسى وبعضها بسم الرويس

[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 35 دقيقة

توجد في أغلب محلات المحامص والعطارة ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *