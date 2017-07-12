⁠⁠⁠⁠⁠" التجارة " تدعو للإبلاغ عن المنتجات الحاملة مزاعم علاجية وأسماء دينية - صحيفة صدى الالكترونية

” التجارة ” تدعو للإبلاغ عن المنتجات الحاملة مزاعم علاجية وأسماء دينية
وجه عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، دعوة إلى للمواطنين من أجل الإبلاغ عن المنتجات التي تحمل مزاعم علاجية وأسماء دينية.
وقال الحسين: ” المنتجات التي تحمل مزاعم علاجية وأسماء دينية هي سلع مخالفة عند مشاهدتها. نأمل إبلاغ وزارة التجارة على هاتف 1900 لضبطها، وإيقاع العقوبات بمن يبيعها ” .
اماني صالح الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 4 ساعات
شكرا لوزارة التجارة على جهودهم.
مغرد[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب تنا قلتها اغلب الصحف وهى منتجات بسم الموسى وبعضها بسم الرويس
سعد[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 35 دقيقة
توجد في أغلب محلات المحامص والعطارة ..