⁠⁠⁠⁠⁠" التجارة " تدعو للإبلاغ عن المنتجات الحاملة مزاعم علاجية وأسماء دينية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وجه عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، دعوة إلى للمواطنين من أجل الإبلاغ عن المنتجات التي تحمل مزاعم علاجية وأسماء دينية.

وقال الحسين: ” المنتجات التي تحمل مزاعم علاجية وأسماء دينية هي سلع مخالفة عند مشاهدتها. نأمل إبلاغ وزارة التجارة على هاتف 1900 لضبطها، وإيقاع العقوبات بمن يبيعها ” .