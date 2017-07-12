الاتحاد يخاطب الزمالك لتسليمه أموال صفقة كهربا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تجهز إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، المبلغ المالي لصفقة انتقال اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لإرسال قيمة الإعارة إلى نادي الزمالك المصري، والمقدرة بـ 2.3 مليون دولار.

وخاطبت إدارة الاتحاد نادي الزمالك، من أجل تسليمهم المبلغ المستحق من صفقة انتقال كهربا على سبيل الإعارة.

يذكر أن كهربا لعب لصفوف الاتحاد مطلع موسم الماضي 2016-2017 على سبيل الإعارة بصفقة قدرت بمليون و 200 ألف دولار، وقدم مستوى مميزاً، أحرز خلاله 16 هدفاً في 20 مباراة، بإجمالي 1655 دقيقة، وصنع 3 أهداف، وتصدر قائمة هدافي الفريق، كما أحرز هدف الفوز للعميد بكأس سمو ولي العهد أمام النصر في اللقاء الذي انتهى بهدف نظيف على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.