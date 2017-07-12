الاتحاد يخاطب الزمالك لتسليمه أموال صفقة كهربا - صحيفة صدى الالكترونية

الاتحاد يخاطب الزمالك لتسليمه أموال صفقة كهربا
تجهز إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، المبلغ المالي لصفقة انتقال اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لإرسال قيمة الإعارة إلى نادي الزمالك المصري، والمقدرة بـ 2.3 مليون دولار.
وخاطبت إدارة الاتحاد نادي الزمالك، من أجل تسليمهم المبلغ المستحق من صفقة انتقال كهربا على سبيل الإعارة.
يذكر أن كهربا لعب لصفوف الاتحاد مطلع موسم الماضي 2016-2017 على سبيل الإعارة بصفقة قدرت بمليون و 200 ألف دولار، وقدم مستوى مميزاً، أحرز خلاله 16 هدفاً في 20 مباراة، بإجمالي 1655 دقيقة، وصنع 3 أهداف، وتصدر قائمة هدافي الفريق، كما أحرز هدف الفوز للعميد بكأس سمو ولي العهد أمام النصر في اللقاء الذي انتهى بهدف نظيف على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 5 ساعات
مرحبا كهربا
مريم[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 5 ساعات
تعرفون النادي الي يستاهله !
عزيز[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 4 ساعات
أكثر من مليونين دولار هذا صفقة لاعب ماذا عن بقية اللاعبين ماذا عن بقية التعاقدات في الأندية الأخرى كم ملايين الدولارات سوف تنفق على ماذا ومن أجل ماذا من أجل كأس حديد مطلي بقليل من الذهب لا يسمن ولا يغني من جوع يستلمه فريق والمحصلة خسارة ملايين الاموال وبالدولار وليس بالريال .. أي عقل هذا واي تفكير يملكه هؤلاء المتخلفون فكريا لا عقليا وكأنهم في عصر الجاهلية عندما كانو ينفقون أموالهم وممتلكاتهم من أجل صنم لا يغني ولا يسمن من جوع والسبب أنها الاصنام تقرب إلى الله زلفى .. ولكن هذا الكأس الذي تخسر بسبه الأندية بسببه الملايين المملينه المهدرة هل سيقربهم إلى الله زلفى لا والله بل العكس قد ينزل عليهم سخط وغضب من الله بسبب هذا التبذير .. يقول سبحانه وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعم بها فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا .. ويقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .. صدق الله العظيم
صداوي[ عدد التعليقات: 1124 ] نشر منذ 4 ساعات
كلام سليم