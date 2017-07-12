روسيا ترسل " المدمر " إلى سوريا للاختبار - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أرسلت روسيا دبابة ” تيرميناتور 2 ” إلى سوريا للاختبار، وهي مصممة لحماية الدبابات الأخرى، خاصة خلال العمليات القتالية في المدن.

والدبابة التي يطلق عليها أيضًا اسم ” المدمر ” مزودة بمجموعة كاملة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك مدفعان 30 ملم، وأربعة صواريخ مضادة للدبابات ” أتاك-تي ” ومدفع رشاش ثقيل، بحسب ” سبوتنيك ” الروسي.

وهذا يسمح لـ ” تيرميناتور ” بالقتال ضد المشاة والعربات المدرعة الخفيفة وكذلك ضد الدبابات ومواقع إطلاق النار المحصنة.

وقد شيدت النسخة الأولى من ” تيرميناتور ” في نهاية التسعينيات، وكان يتألف طاقم المدرعة من 5 أشخاص وصنعت على أساس تي-90.

وبحسب وسائل إعلام روسية كانت مزودة بقنابل أوتوماتيكية عيار 30 ملم. وقد تمت إزالة القنابل في ” تيرميناتور 2 ” وتم تقليص عدد الطاقم إلى 3 أشخاص، وتم عرضها على بشار الأسد عندما زار القاعدة العسكرية حميميم.