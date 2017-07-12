⁠⁠⁠⁠⁠مصرع ٣ أشخاص وانهيار عدة منازل جراء السيول بالسودان - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وانهارت عدة منازل كليا وجزئيا، اليوم الأربعاء، جراء أمطار غزيرة وسيول اجتاحت ولاية النيل الأبيض بالسودان.

وأدت الأمطار إلى سقوط منزل على سيدة وابنتها بمدينة كوستي، ومنزل آخر على طفل في عاصمة الولاية مدينة ربك، فلقوا حتفهم.

وتفقَّد والي الولاية، الدكتور عبد الحميد موسى كاشا، يرافقه أعضاء اللجنة العليا لطوارئ الخريف، عدداً من الأحياء والمناطق التي تأثرت بالأمطار، وتابع الأضرار التي لحقت بسكان حي الراوشدة في مدينة ربك، نتيجة لعدم تصريف مياه سيول اجتاحت الحي، قادمة من المنطقة الشرقية للمدينة.

ووجَّه الوالي بقطع الطريق القومي بين ” ربك ” والعاصمة الخرطوم، لتصريف المياه، ما أدى لتعطيل حركة سير الحافلات والشاحنات والعربات الخاصة، كما زار عدداً من الأحياء السكنية بمدينة كوستي، وتابع عمليات تصريف المياه، وفك الاختناقات بواسطة شرطة الدفاع المدني.