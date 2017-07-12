شيئان فعلهما العودة و يتمنى ألا يفعلهما أبنائه - صحيفة صدى الالكترونية

شيئان فعلهما العودة و يتمنى ألا يفعلهما أبنائه
قال الدكتور سلمان العودة أنه يتمنى ألا يثق أبنائه بسرعة في أناس لا يعرفونهم ،و ألا يتزوج أي أحد منهم أكثر من مرة، مثلما فعل .
جاء ذلك في رده على سؤال عبر هاشتاق ” مع سلمان ” ، حيث وجّه له سؤالاً عن شي فيك تتمنى أبناءك ما يفعلوا مثلك.
لتكون اجابته أمنيتين هما سرعة الثقة بمن لا أعرفهم، الزواج أكثر من مرة.
سعيد[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا خلاف أمر الله . وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . واني لاتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني .
abdul[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 4 ساعات
ول ول ول ! بعد كل ما سمعنا من علماء نجد ان القاعدة هي مثني وثلاث ورباع وان الاستثناء الواحدة فقط لمن يخاف ان لا يعدل. هذا تحول جذري في الفقه الاسلامي علي الاقل من منظور اهل المذهب السلفي في عمق جزيرة العرب….الله يُضحكك. اضحكتني يا الدكتور سلمان.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3708 ] نشر منذ 4 ساعات
صدقت يا شيخ 👍🏻👍🏻👍🏻
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 4 ساعات
[ الزواج ] اسأل « مجرب » ولا تسأل طبيب ,, طقة ف الرأس توجع وحدة وتعل القلب🤣
[ الثقة ] « لايلدغ » المؤمن من جحر مرتين🤣