شيئان فعلهما العودة و يتمنى ألا يفعلهما أبنائه - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور سلمان العودة أنه يتمنى ألا يثق أبنائه بسرعة في أناس لا يعرفونهم ،و ألا يتزوج أي أحد منهم أكثر من مرة، مثلما فعل .

جاء ذلك في رده على سؤال عبر هاشتاق ” مع سلمان ” ، حيث وجّه له سؤالاً عن شي فيك تتمنى أبناءك ما يفعلوا مثلك.

لتكون اجابته أمنيتين هما سرعة الثقة بمن لا أعرفهم، الزواج أكثر من مرة.

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