وزير الخارجية الأمريكي يزور الدوحة غدًا ويلتقي أمير قطر - صحيفة صدى الالكترونية

وزير الخارجية الأمريكي يزور الدوحة غدًا ويلتقي أمير قطر
يزور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، غدًا الخميس، العاصمة القطرية الدوحة، حيث من المقرر أن يلتقي أمير قطر تميم بن حمد.
جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة ” العربية ” الإخبارية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 5 ساعات
الحين ما يزال تميم امير لقطر ؟
مريم[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 5 ساعات
ما كان عندهم قبل أمس
وش يرجعه ؟
ولا رساله ثانيه الدول الأربع لقطر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله ,,
,, اكيد قرأوا عليه آية الكرسي والمعوذات وانكشفت الغمه ,,
abdul[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 3 ساعات
خذ معك الشيخ صباح، فهو البادئ بالاصلاح والحل السلمي.