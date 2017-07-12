 وزير الخارجية الأمريكي يزور الدوحة غدًا ويلتقي أمير قطر - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 13

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. وزير الخارجية الأمريكي يزور الدوحة غدًا ويلتقي أمير قطر

وزير الخارجية الأمريكي يزور الدوحة غدًا ويلتقي أمير قطر

وزير الخارجية الأمريكي يزور الدوحة غدًا ويلتقي أمير قطر
واشنطن(صدى):

يزور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، غدًا الخميس، العاصمة القطرية الدوحة، حيث من المقرر أن يلتقي أمير قطر تميم بن حمد.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة ” العربية ” الإخبارية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.


الوسوم:, , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 5 ساعات

الحين ما يزال تميم امير لقطر ؟

[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 5 ساعات

ما كان عندهم قبل أمس
وش يرجعه ؟
ولا رساله ثانيه الدول الأربع لقطر

[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 4 ساعات

الحمد لله ,,

,, اكيد قرأوا عليه آية الكرسي والمعوذات وانكشفت الغمه ,,

[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 3 ساعات

خذ معك الشيخ صباح، فهو البادئ بالاصلاح والحل السلمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *