وزير الخارجية الأمريكي يزور الدوحة غدًا ويلتقي أمير قطر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يزور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، غدًا الخميس، العاصمة القطرية الدوحة، حيث من المقرر أن يلتقي أمير قطر تميم بن حمد.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة ” العربية ” الإخبارية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.