كاتبة إماراتية: قطر تهرب للأعداء و معاهدتها مع أمريكا تثير السخرية - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

اعتبرت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي، توقيع قطر مذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب، مع امريكا امر مثير للسخرية، مؤكدة أن الحل في الرياض وليس في الهروب للأعداء.

وقالت الكعبي في تغريدة لها على “ تويتر ” : قطر استدعت الحرس الثوري والجيش المُهان، وحجت إلى أميركا لتوقيع معاهدة تثير السخرية، أبلغوها أن: الحل في الرياض يا قطر وليس في الهروب للأعداء ” .

وأضافت الكعبي : السياسة القطرية تهدر الوقت والمال والجهد لتشكيل رأي عام عالمي وعربي يشكل ضغطًا على قرار دول المقاطعة هي تغرق في جهلها لأن لعبتها أصبحت مكشوفة.