تغيير اسمي مدرسة ومسجد في مصر بسبب قطر - صحيفة صدى الالكترونية

تغيير اسمي مدرسة ومسجد في مصر بسبب قطر
قرر رئيس أحد الأحياء في محافظة الجيزة بمصر، تغيير اسم مدرسة «قطر الخاصة»، إلى «المحافظة على القرآن الكريم»، ومسجد يحمل اسم «آل حمد» تم تغيير اسمه أيضا ليصبح مسجد الجمعية الشرعية للمحافظة على القرآن الكريم.
وقال العميد محمود أبو بيه، رئيس حى بولاق الدكرور فى محافظة الجيزة، إن ذلك التغير جاء ليؤكد حب المواطنين وأهالى حى بولاق الدكرور لوطنهم العزيز مصر وللإعلان عن رفض سياسة إمارة قطر الداعمة الإرهاب.
abdul[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 5 ساعات
ولهذا عليكم اولا ان تعيدوا الريالات القطرية التي فرصت في بناء المدرسة والمسجد. وبعدين غيروا الاسم علي كيفكم.
abdul[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 5 ساعات
صُرفَت*
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 4 ساعات
ارضكم وبلادكم وانتم فيها احرار ,,
,, سموا زي ماتحبوا ,, اما الفلوس مااحد اخذ من جيب احد باالقوه ,,, كل حر بحلاله ,,,
Abc[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
تخلف قسما بالله
معقوله وصلت السخافه في العرب إلا هذا الحد .
ما أقول إلا الله يصلح الحال
ا[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 1 ساعة
زراعتها للفائده ومعرفة الإرهابيين والجواسيس ، وليست للاستخدامات الجنسيه وقلة الحيى ،