تغيير اسمي مدرسة ومسجد في مصر بسبب قطر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قرر رئيس أحد الأحياء في محافظة الجيزة بمصر، تغيير اسم مدرسة «قطر الخاصة»، إلى «المحافظة على القرآن الكريم»، ومسجد يحمل اسم «آل حمد» تم تغيير اسمه أيضا ليصبح مسجد الجمعية الشرعية للمحافظة على القرآن الكريم.

وقال العميد محمود أبو بيه، رئيس حى بولاق الدكرور فى محافظة الجيزة، إن ذلك التغير جاء ليؤكد حب المواطنين وأهالى حى بولاق الدكرور لوطنهم العزيز مصر وللإعلان عن رفض سياسة إمارة قطر الداعمة الإرهاب.