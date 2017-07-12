 بالصور.. تشييع جثمان الشهيد " الوذيناني " بسديرة الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

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بالصور.. تشييع جثمان الشهيد ” الوذيناني ” بسديرة الطائف

بالصور.. تشييع جثمان الشهيد ” الوذيناني ” بسديرة الطائف
عبد العزيز القثامي(صدى):

شيع رئيس مركز سديرة بندر بن رشيد الزلامي، ومدير مخفر الشرطة،بمحافظة الطائف جثمان الشهيد العريف ” ماجد بن عوض الوذيناني العتيبي ” وجمع من إخوانه وذويه وأقاربه الى مثواه الأخير .

وتم استقبال جثمان الشهيد في المطار اليوم الأربعاء ونقل لمركز سديرة جنوب شرقي الطائف، حيث صُلّي عليه في جامع سديرة الكبير بعد عصر اليوم، ودُفن بمقبرة سديرة الشرقية.

وكان الشهيد الوذيناني كان قد فُقد العام الماضي ،ثم عُثر عليه شهيدا بعد اتخاذ الإجراءات كافة حياله.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين ،
الله يصبر اهله
لا الم اكثر من موت قريب او عزيز،،

[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمه ويتقبله من الشهداء

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