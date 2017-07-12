بالصور.. تشييع جثمان الشهيد " الوذيناني " بسديرة الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. تشييع جثمان الشهيد ” الوذيناني ” بسديرة الطائف
شيع رئيس مركز سديرة بندر بن رشيد الزلامي، ومدير مخفر الشرطة،بمحافظة الطائف جثمان الشهيد العريف ” ماجد بن عوض الوذيناني العتيبي ” وجمع من إخوانه وذويه وأقاربه الى مثواه الأخير .
وتم استقبال جثمان الشهيد في المطار اليوم الأربعاء ونقل لمركز سديرة جنوب شرقي الطائف، حيث صُلّي عليه في جامع سديرة الكبير بعد عصر اليوم، ودُفن بمقبرة سديرة الشرقية.
وكان الشهيد الوذيناني كان قد فُقد العام الماضي ،ثم عُثر عليه شهيدا بعد اتخاذ الإجراءات كافة حياله.
مريم[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين ،
الله يصبر اهله
لا الم اكثر من موت قريب او عزيز،،
اماني صالح الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمة.
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويتقبله من الشهداء