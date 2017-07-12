وصول 197 طائرة شحن تركية إلى قطر - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 6 ساعات 1٬303 3 عربية ودولية وصول 197 طائرة شحن تركية إلى قطر طلال الضوي(صدى): قال وزير الاقتصاد التركي، اليوم، إن بلاده سلمت 197 طائرة شحن، وسفينة واحدة إلى قطر معبأة بالبضائع. من جهة أخرى، بدأ وصول قطيع من البقر، يصل إلى 4 آلاف بقرة، جوا من ألمانيا إلى قطر. الوسوم:الاقتصاد, التجارة, القطري, وزير
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 5 ساعات
مصائب قوم عند قوم فوائده
طبعا تركيا مبسوطه وتتمنى اطالة زمن المشكله
abdul[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 5 ساعات
بس عسي لا يكون الحليب التركي عمل مغص واسهالات في بطون القطريين التي لم تعتاد الا حليب المراعي كما تنبأ رئيس تحرير جريدة سعودية احسبها الجزيرة او عكاظ
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 4 ساعات
فااليفرحوا بحليبهم ولحومهم المستورده سواءاً من تركيا او ايران ,,
,, حتى لو مغصهم وخلاهم يناهقوا وينبحوا على غير المعتاد ، إلا انه راح يتأقلموا معه ,,