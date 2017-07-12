وصول 197 طائرة شحن تركية إلى قطر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قال وزير الاقتصاد التركي، اليوم، إن بلاده سلمت 197 طائرة شحن، وسفينة واحدة إلى قطر معبأة بالبضائع.

من جهة أخرى، بدأ وصول قطيع من البقر، يصل إلى 4 آلاف بقرة، جوا من ألمانيا إلى قطر.