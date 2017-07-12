الشرطة الأردنية: تثبيت كاميرات على أكتاف رجال الأمن - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

قررت مديرية الأمن العام في مملكة الأردن، استخدام أجهزة تصوير رقمية عبارة عن كاميرات صغيرة الحجم يتم وضعها على صدور أو أكتاف رجال الشرطة ممن يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين.

وتهدف هذه الكاميرات الى الوقوف على أسلوب رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين وقياس مدى الشفافية والحيادية ، ومدى المحافظة على الحقوق أثناء تقديم الخدمة الأمنية لهم ، والحد من الاحتكاكات التي تحدث أحياناً بين الطرفين والوقوف على حقيقة ما يجري في حال تقدم أحد الطرفين بشكوى أو اعتراض على المخالفات المرورية على وجه الخصوص أو أية خلافات وسوء فهم قد يحدث بينهما أثناء أداء الواجب بشكل عام.

كما تهدف هذه الكاميرات الى قياس مدى التزام رجال الشرطة بالتعليمات الصادرة اليهم أو بتطبيق ما تعلموه وتدربوا عليه من أساليب التعامل مع المواطنين وبما يؤدي الى توثيق العلاقة وتعزيزها بين الطرفين.