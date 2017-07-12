أمير عسير يوجه بترحيل سائقي الشاحنتين المستهترين - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

وجه أمير عسير، بترحيل سائقي الشاحنات المتجاوزة بطريق خميس البحر بمحايل؛ و الذي تم تداول مقطع لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تطبيق النظام المروري عليهم.

وقدم أمير عسير شكره لمحافظ محايل وللقطاعات الأمنية على تفاعلهم السريع في حجز الشاحنات وإيقاف سائقيها حتى يتم تطبيق النظام بحقهم.

ويأتي قرار أمير عسير بسبب استهتار السائقين بأرواح الناس وعدم احترامهم للقوانين والأنظمة .