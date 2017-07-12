 أمير عسير يوجه بترحيل سائقي الشاحنتين المستهترين - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 13

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أمير عسير يوجه بترحيل سائقي الشاحنتين المستهترين

أمير عسير يوجه بترحيل سائقي الشاحنتين المستهترين

أمير عسير يوجه بترحيل سائقي الشاحنتين المستهترين
محمد بن طحيطح(صدى):

وجه أمير عسير، بترحيل سائقي الشاحنات المتجاوزة بطريق خميس البحر بمحايل؛ و الذي تم تداول مقطع لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تطبيق النظام المروري عليهم.

وقدم أمير عسير شكره لمحافظ محايل وللقطاعات الأمنية على تفاعلهم السريع في حجز الشاحنات وإيقاف سائقيها حتى يتم تطبيق النظام بحقهم.

ويأتي قرار أمير عسير بسبب استهتار السائقين بأرواح الناس وعدم احترامهم للقوانين والأنظمة .


الوسوم:, , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 6 ساعات

قرار جيد لا تهاون مع المستهترين و العابثين بأمن البلاد و انظمته و اروحه مستخدمي الطرق نتمنا ان يكون هذا مصير كل مستهتر لجميع الجنسيات

[ عدد التعليقات: 4706 ] نشر منذ 4 ساعات

كفوا بيض الله وجه الامير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *