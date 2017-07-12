تسليم أراضي من حي " التالة جاردنز " قبل موعدها بستة أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي للتطوير السكني بمدينة الملك عبدالله الاقتصادي المهندس تشارلز بيلي، أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أثبتت جدارتها الفعلية باستكمال أعمال البنية التحتية لحي «التالة جاردنز» قبل الموعد المقرر لها وفق أعلى المعايير العالمية التي نشترطها.

و بدأت المدينة تسليم الأراضي السكنية في المرحلة الخامسة من حي ” التالة جاردنز ” – قبل موعدها المقرر بستة أشهر.

واوضحت المدينة في بيان لها، أن حي ” التالة جاردنز ” تم تطويره على خمس مراحل أساسية وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في تطوير المشاريع السكنية، مشيرة إلى أنه يتميز ببنية تحتية متقدمة تتضمن شبكة لمياه الشرب، الكهرباء والاتصالات، الصرف الصحي، والمسطحات الخضراء داخل الحي، بالإضافة إلى شبكة لتصريف مياه الأمطار، والطرق والممشى.

ويعد حي «التالة جاردنز» أحد الأحياء الساحلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسيتمتع سكان هذه الأحياء الساحلية بالاستفادة من المرافق الحيوية والاجتماعية الموجودة فيها، التي تتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم المطلة على الواجهة البحرية والمارينا، إلى جانب المحال التجارية وخدمات الرعاية الصحية والأمن والسلامة، إضافة إلى المساجد والحدائق، ومدارس وجامعات بمعايير عالمية. كذلك مجموعةٍ من أفخم المرافق الرياضية والاستجمام، تضم ملعب الغولف العالمي «رويال غرينز» وحديقة ومنتزه «جمان» العائلي.