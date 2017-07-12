وظائف شاغرة بشركة رضوى الغذائية في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة رضوى الغذائية – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، بمسمى “ مساعد مدير العلامة التجارية ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق- الأعمال)، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من هنـــــــــا.