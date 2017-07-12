زيدان يفكر في ضم مدافع ريال سوسيداد تعويضا عن دانيلو - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

رجحت تقارير صحفية رحيل الظهير الأيمن البرازيلي، دانيلو، عن ريال مدريد هذا الصيف، وبحسب إذاعة “ كادينا سير ” الإسبانية، فإن زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، يضع تحت عينيه المدافع الأيمن الشاب لنادي ريال سوسيداد، ألفارو أودريوزولا (21 عامًا)، والذي شارك مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا في يورو الشباب، الشهر المنصرم.

إلا أن ريال سوسيداد مدد عقد اللاعب إلى عام 2022، ورفع شرطه الجزائي إلى 40 مليون يورو، خوفًا من طمع عمالقة أوروبا -وتحديدًا إسبانيا- في ضم اللاعب.

وساهم أودريوزولا في 9 أهداف مع ريال سوسيداد، الموسم الماضي، خلال 38 مباراة خاضها مع الفريق الباسكي في مختلف البطولات.