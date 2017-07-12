" السلام لصناعة الطيران " تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادات الدبلوم فأعلى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مستشار مهندس تكامل برمجيات الأجهزة (دمج أنظمة الطائرات): الدرجة الجامعية في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، والبرمجيات، والإلكترونيات، والهندسة الدقيقة)، مع وجود خبرة سابقة.

2- فني أنظمة الطائرات : شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص نظم الكترونيات الطيران المتكاملة، مع وجود خبرة سابقة.

3- مستشار مهندس صلاحية الطائرات (أنظمة الطائرات): الدرجة الجامعية في تخصصات: (الميكانيكية، الكهربائية، الهيكلية، أو هندسة الطيران)، مع وجود خبرة سابقة.

4- فني الصيانة العامة للطائرات: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الصيانة العامة للطائرات، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 12 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 11 أكتوبر 2017م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا )