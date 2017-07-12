غرق شخصين في تجمع للمياة قرب الحرس الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

علمت ” صدى ” من مصادرها بأن فرق الدفاع المدني بالرياض تحاول انتشال جثة شخص لقى حتفه غرقا بتجمع للمياة قرب الحرس الوطني .

وكانت فرق الدفاع المدني قد نجحت في اخراج جثة احد الشخصين بعد تلقى بلاغ عن غرقهما قبل مغرب اليوم .

ولا تزال فرق الدفاع المدني تسعى جاهدة للعثور على الشخص الآخر.

فيما يتوقع صدور بيان خلال الساعات القادمة بالحادث .