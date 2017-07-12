غرق شخصين في تجمع للمياة قرب الحرس الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

غرق شخصين في تجمع للمياة قرب الحرس الوطني
علمت ” صدى ” من مصادرها بأن فرق الدفاع المدني بالرياض تحاول انتشال جثة شخص لقى حتفه غرقا بتجمع للمياة قرب الحرس الوطني .
وكانت فرق الدفاع المدني قد نجحت في اخراج جثة احد الشخصين بعد تلقى بلاغ عن غرقهما قبل مغرب اليوم .
ولا تزال فرق الدفاع المدني تسعى جاهدة للعثور على الشخص الآخر.
فيما يتوقع صدور بيان خلال الساعات القادمة بالحادث .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب شو سبب تجمع المياه ؟ اتمنى ان لا تكون مياه للمجاري . الا يوجد تصريف للمياه