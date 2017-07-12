الشرط الجزائي يدفع الأهلي للانسحاب من مفاوضات جينيور - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

واجه فريق الأهلي عائقا في عقد البرازيلي ماوريسيو جينيور لاعب فريق زينيت سان بطرسبيرج الروسي، وهو الشرط الجزائي للاعب، الأمر الذي دفع الأهلي للانسحاب من المفاوضات.

وأكد وكيل اللاعب بيير فيرناندس أن الاهلي لم يستطع دفع الشرط الجزائي لفك العقد المربوط بين اللاعب والنادي الروسي والذي يمتد حتى شهر يونيو من عام 2019 .

وأوضح وكيل اللاعب أنه لا زالت لدى اللاعب الرغبة الكاملة باللعب في الدوريات العربية مشيراً إلى أن هناك طرفا آخر قد دخل على الخط في المفاوضات وهو ناد إماراتي.