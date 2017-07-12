الأرجنتيني " بابو " يجدد عقده مع أتالانتا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي أتالانتا تجديد عقد المهاجم الأرجنتيني أليخاندرو جوميز ” بابو ” حتى 2022 ، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد في وقت سابق اليوم الأربعاء بين اللاعب ومسئولي الفريق الإيطالي.

وذكر نادي أتالانتا – على موقعه الالكتروني اليوم – ” أن بابو ، الذي قاد الفريق إلى التأهل لدوري أوروبا بفضل 16 هدفا سجلها بالموسم الأخير بالدوري الإيطالي ، مستمر معه ” .

وقد اجتمع بابو (29 عاما) وهو من مواليد العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس ، صباح اليوم مع رئيس أتالانتا أنطونيو بيركاسي والمدير التنفيذي لوكا بيركاسي حيث أتم الجانبان تفاصيل الاتفاق في مدة قصيرة.

ولم يتم الكشف بعد عن التفاصل المالية لتحديد العقد، ولكن التقديرات تشير إلى أن راتب اللاعب سيتضاعف وأنه سيتقاضى نحو 2.3 مليون دولار عن الموسم الواحد.