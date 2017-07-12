فورتونا الهولندي ينسحب من مباراة الاتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

انسحب فريق فورتونا سيتارد الهولندي أثناء مواجهة فريق الاتفاق مساء اليوم الأربعاء، في المعسكر الذي يقيمه الفريق الاتفاقي في تركيا، استعداداً للموسم الجديد.

وجاء انسحاب فريق فورتونا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، احتجاجاً على احتساب الحكم التركي ضربة جزاء للاتفاق.

وأعلن الحكم التركي عن نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، حيث سجل الاتفاق أولاً عند الدقيقة 25 عن طريق المهاجم يوسف السالم، قبل أن يتمكن الفريق الهولندي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 32 عن طريق ضربة جزاء.